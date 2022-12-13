Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Верх проспекту Поля перетворився на декорації до “Крижаного серця”

Сьогодні 17:00
просмотров

Сьогодні у Дніпрі пообіді почалася справжня хуртовина: мокрий лапатий сніг засипав усе місто.

Новости Днепра про Верх проспекту Поля перетворився на декорації до

Місцями утворився шар снігу в 10 см, але поки що стовпчик термометра показує 1 градус тепла, тому сніжний килим тане.

Зараз вже сніжок не падає, але все одно вулиці та будинки встигли перетворитися на декорації до мультфільму “Крижане серце”.

Ось така казкова атмосфера панує у дворах у верху проспекту Поля.

Новости Днепра про Верх проспекту Поля перетворився на декорації до

Новости Днепра про Верх проспекту Поля перетворився на декорації до

Сніжок прикрасив сумні сірі дерева та кущі – і вони заграли новими барвами.

Новости Днепра про Верх проспекту Поля перетворився на декорації до

Новости Днепра про Верх проспекту Поля перетворився на декорації до

Новости Днепра про Верх проспекту Поля перетворився на декорації до

Навіть лавки біля під’їздів виглядають привітніше.

Новости Днепра про Верх проспекту Поля перетворився на декорації до

Адже нам зараз так не вистачає казки…

Новости Днепра про Верх проспекту Поля перетворився на декорації до

Новости Днепра про Верх проспекту Поля перетворився на декорації до

Так, ця зима буде не така, як попередні, через повномасштабне вторгнення росії, але ми вистоїмо та переможемо. І все буде Україна! 

Нагадаємо, раніше ми писали, як виглядають засніжені вулиці Дніпра (ФОТО).

Читайте також:

Новости Днепра про Верх проспекту Поля перетворився на декорації до Українська

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Перемозі відкрився традиційний ялинковий базар: ціни (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:33
    На Перемозі відкрився традиційний ялинковий базар: ціни (ФОТО)

    У Дніпрі учора стартував продаж ялинок.

    Зимова казка: як виглядають засніжені вулиці Дніпра (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:51
    Зимова казка: як виглядають засніжені вулиці Дніпра (ФОТО)

    У Дніпрі після обіду почався дуже сильний снігопад. За лічені…

    У Дніпрі “вхурделило”, а водіїв попереджають про небезпеку та просять звільнити дороги
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:24
    У Дніпрі “вхурделило”, а водіїв попереджають про небезпеку та просять звільнити дороги

    У Дніпрі розпочався перший в цьому році снігопад.

    Білі метелики: у Дніпрі випав перший сніг цієї зими (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:26
    Білі метелики: у Дніпрі випав перший сніг цієї зими (ВІДЕО)

    У Дніпрі випав перший зимовий сніг.

    Наверх