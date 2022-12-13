Верх проспекту Поля перетворився на декорації до “Крижаного серця”

Сьогодні у Дніпрі пообіді почалася справжня хуртовина: мокрий лапатий сніг засипав усе місто.

Місцями утворився шар снігу в 10 см, але поки що стовпчик термометра показує 1 градус тепла, тому сніжний килим тане.

Зараз вже сніжок не падає, але все одно вулиці та будинки встигли перетворитися на декорації до мультфільму “Крижане серце”.

Ось така казкова атмосфера панує у дворах у верху проспекту Поля.

Сніжок прикрасив сумні сірі дерева та кущі – і вони заграли новими барвами.

Навіть лавки біля під’їздів виглядають привітніше.

Адже нам зараз так не вистачає казки…

Так, ця зима буде не така, як попередні, через повномасштабне вторгнення росії, але ми вистоїмо та переможемо. І все буде Україна!

Нагадаємо, раніше ми писали, як виглядають засніжені вулиці Дніпра (ФОТО).

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