На Перемозі відкрився традиційний ялинковий базар: ціни (ФОТО)

У Дніпрі учора стартував продаж ялинок.

Ми повідомляли, що ялинкові базари вже з’явилися біля ТРЦ “Аполло” та ТЦ “Нагорка”. Там ялинок багато і ціни різні, дивлячись, яке деревце ви хочете.

Сьогодні ми потрапили на традиційний ялинковий базар, що відкрився на житловому масиві Перемога-6 (бульвар Слави).

Там є ялинки на різний смак – високі і низькі, пишні і “скромніші”.

Ціни теж різняться: від 350 до 850 гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки у магазинах Дніпра коштує ялинка та сосна.

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