Работают ли сегодня в Днепре графики отключения света

Соответственно – графики стабилизационных отключений пока не действуют!
Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».
Как отмечают энергетики, это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании.
Поэтому советуем зарядить телефоны и повербанки.
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