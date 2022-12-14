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Работают ли сегодня в Днепре графики отключения света

Сегодня 10:40
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Сегодня, 14 декабря, жители Днепра и области снова могут остаться без света в любой момент, ведь на Днепропетровщине действуют экстренные отключения света.

Новости Днепра про Работают ли сегодня в Днепре графики отключения света

Соответственно – графики стабилизационных отключений пока не действуют!

Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».

Как отмечают энергетики, это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании.

Поэтому советуем зарядить телефоны и повербанки.

Новости Днепра про Работают ли сегодня в Днепре графики отключения света

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