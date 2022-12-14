Украинцы призывают президента ветировать закон №5655: за сутки петиция собрала 25 тыс. подписей

Петиция с требованием наложить вето на законопроект №5655 о реформировании сферы градостроительной деятельности, размещенная на сайте президента Украины, набрала более 25 тыс. голосов за сутки.

На сейчас ее уже подписали 31300 украинцев:

Теперь петицию должен рассмотреть глава государства.

Новые градостроительные нормы под видом либерализации градостроительной сферы и ускорения строительства фактически развязывают руки большим застройщикам, которым теперь не придется проходить проверки от органов местного самоуправления. Проверки строительства и документации по этому проекту могут осуществляться частными фирмами, а роль главных архитекторов городов в этом процессе значительно ограничивается. Если закон будет принят большинством депутатов Верховной Рады на следующей сессии, процесс хаотической застройки наших городов и осквернение исторических памятников будут ускорены, – говорится в тексте петиции.

Напомним, 13 декабря Верховная Рада приняла в целом законопроект №5655. За него проголосовали 228 депутатов.

Против этой реформы выступила Ассоциация городов Украины, осудившая принятие упомянутого законопроекта:

Раскритиковал градостроительную реформу и городской голова Днепра Борис Филатов:

А также мэр Киева Виталий Кличко:

Кроме того, против выступили наши защитники и общественные деятели:

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