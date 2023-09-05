Имеет шрам под левым глазом: на Днепропетровщине разыскивают 14-летнего парня

4 сентября парень ушел из дома в Покровском районе Кривого Рога и до сих пор не вернулся.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Приметы: на вид 14-15 лет, рост 160 см, худой, волосы темные, глаза темно-зеленые. Имеет шрам под левым глазом.
Одет: темные шорты, красная футболка, белые шлепанцы.
Присмотритесь внимательно к фото! Если вы видели этого парня или знаете, где он может быть, сообщите об этом по телефонам: 096-865-39-49, 096-522-32-51 или 102.
Важна любая информация!
Читайте также:
Автор:
Без паники!
Берегите себя!
В Днепропетровской области в заброшенном колодце нашли человеческие кости.
Без паники!
В августе в Днепре в городской многопрофильной клинической больнице матери и ребенка имени Руднева произошла чрезвычайная ситуация: пациенты получили тяжелую побочную реакцию на медпрепарат, который применяли для внутривенного наркоза.
Утро началось не с кофе...
Без паники!
Берегите себя!
В Днепре школьники вернулись за парты.
Вчера, 4 сентября, вдоль одной из трасс в Днепропетровской области заметили клубы густого дыма.
Зонт сегодня не понадобится!
Да-да зима ближе чем мы думаем.
Во вторник, 5 августа, уже анонсировали отключение, но теперь адресов, где выключат свет стало гораздо больше.
В понедельник, 4 сентября, в центре Днепра загорелся ресторан.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!