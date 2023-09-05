Имеет шрам под левым глазом: на Днепропетровщине разыскивают 14-летнего парня

В Днепропетровской области полиция разыскивает 14-летнего Даниила Косенкова.

4 сентября парень ушел из дома в Покровском районе Кривого Рога и до сих пор не вернулся.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 160 см, худой, волосы темные, глаза темно-зеленые. Имеет шрам под левым глазом.

Одет: темные шорты, красная футболка, белые шлепанцы.

Присмотритесь внимательно к фото! Если вы видели этого парня или знаете, где он может быть, сообщите об этом по телефонам: 096-865-39-49, 096-522-32-51 или 102.

Важна любая информация!

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