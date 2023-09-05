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  • Має шрам під лівим оком: на Дніпропетровщині розшукують 14-річного хлопця

Має шрам під лівим оком: на Дніпропетровщині розшукують 14-річного хлопця

Сьогодні 09:30
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На Дніпропетровщині поліція розшукує 14-річного Данила Косенкова.

Новости Днепра про Має шрам під лівим оком: на Дніпропетровщині розшукують 14-річного хлопця

4 вересня хлопець пішов з дому у Покровському районі Кривого Рогу та досі не повернувся.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: на вигляд 14-15 років, зріст 160 см, худий, волосся темне, очі темно-зелені. Має шрам під лівим оком.

Вдягнений: темні шорти, червона футболка, білі шльопанці.

Придивіться уважно до фото! Якщо ви бачили цього хлопця або знаєте, де він може бути, повідомте про це за телефонами: 096-865-39-49, 096-522-32-51 або 102.

Важлива будь-яка інформація!

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Новости Днепра про Має шрам під лівим оком: на Дніпропетровщині розшукують 14-річного хлопцяУкраїнська

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