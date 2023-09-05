В одном из городов Днепропетровщины сегодня прогремит взрыв: что произошло

Сегодня, 5 сентября, в Кривом Роге прогремит взрыв.
Но причин для паники нет – он производственный.
Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.
Так, в 12:00 в производственных целях будет произведен плановый взрыв в карьере «№3» ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (Ингулецкий, Центрально-Городской районы).
Производственный взрыв контролируется, причин для беспокойства нет, – отметил Вилкул.
Но ни в коем случае не игнорируйте тревоги!
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