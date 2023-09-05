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В одном из городов Днепропетровщины сегодня прогремит взрыв: что произошло

Сегодня 08:30
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Без паники!

Новости Днепра про В одном из городов Днепропетровщины сегодня прогремит взрыв: что произошло

Сегодня, 5 сентября, в Кривом Роге прогремит взрыв.

Но причин для паники нет – он производственный.

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

Так, в 12:00 в производственных целях будет произведен плановый взрыв в карьере «№3» ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (Ингулецкий, Центрально-Городской районы).

Производственный взрыв контролируется, причин для беспокойства нет, – отметил Вилкул.

Но ни в коем случае не игнорируйте тревоги!

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