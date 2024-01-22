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  • Игорь Коломойский встретит свое 61-летие в СИЗО: до когда ему продолжили арест

Игорь Коломойский встретит свое 61-летие в СИЗО: до когда ему продолжили арест

Сегодня 21:36
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Коломойского в очередной раз оставили под стражей.
Новости Днепра про Игорь Коломойский встретит свое 61-летие в СИЗО: до когда ему продолжили арест

Фото: Yan Dobronosov/Global Images Ukraine/Getty Images

Игорь Коломойский, подозреваемый в мошенничестве и легализации имущества, останется в изоляторе СБУ до 22 марта 2024 года. Суд также уменьшил ему залог с 3,9 млрд грн до 2,65 млрд грн.

Об этом сообщает «Бабель». 

Шевченковский районный суд продлил меру пресечения для бизнесмена Игоря Коломойского в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 2 млрд 650 млн грн.

Днепровский олигарх во время заседания, отвечая на вопросы судьи, заявил, что у него много обострившихся в изоляторе хронических болезней. Поэтому адвокаты просили отпустить Коломойского под домашний арест, однако суд в очередной раз отказал в этой просьбе.

Таким образом, Игорь Коломойский встретит свой день рождения в СИЗО. 13 февраля ему исполнится 61 год, а под стражей бизнесмен из Днепра должен находиться, по меньшей мере, до 22 марта. Конечно, если он не внесет 2,6 млрд. гривен залога.

За что судят Игоря Коломойского?

Напомним, все началось 2 сентября 2023, когда Игорь Коломойский получил подозрение в мошенничестве от БЭБ и СБУ. Силовики инкриминируют олигарху легализацию более полумиллиарда грн путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных финучреждений.

7 сентября Коломойский получил второе подозрение в завладении 9,2 миллиарда гривен ПриватБанка, а 15 сентября третье — правоохранители считают, что бизнесмен завладел еще 5,8 миллиардами гривен. Тогда НАБУ на 48 часов арестовало все имущество олигарха.

Читайте также:

Новости Днепра про Игорь Коломойский встретит свое 61-летие в СИЗО: до когда ему продолжили арестУкраїнська Новости Днепра про Игорь Коломойский встретит свое 61-летие в СИЗО: до когда ему продолжили арестРусский

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