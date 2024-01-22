Ігор Коломойський зустріне своє 61-річчя в СІЗО: до коли йому продовжили арешт

Коломойського вчергове залишили під вартою.

Ігор Коломойський, якого підозрюють у шахрайстві та легалізації майна, залишиться в ізоляторі СБУ до 22 березня 2024 року. Суд також зменшив йому заставу із 3,9 мільярда гривень до 2,65 мільярда гривень.

Про це повідомляє “Бабель”.

Шевченківський районний суд продовжив запобіжний захід для бізнесмена Ігоря Коломойського у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у 2 млрд 650 млн грн.

Дніпровський олігарх під час засідання, відповідаючи на питання судді, заявив, що у нього багато хронічних хвороб, які загострилися в ізоляторі. Через це адвокати прохати відпустили Коломойського під домашній арешт, однак суд вчергове відмовив у цьому проханні.

Таким чином Ігор Коломойський зустріне свій день народження в СІЗО. 13 лютого йому виповниться 61 рік, а під вартою бізнесмен з Дніпра має перебувати щонайменше до 22 березня. Звичайно, якщо він не внесе 2,6 млрд гривень застави.

За що судять Ігоря Коломойського?

Нагадаємо, усе почалося 2 вересня 2023 року, коли Ігор Коломойський отримав підозру в шахрайстві від БЕБ та СБУ. Силовики інкримінують олігарху легалізацію понад пів мільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних фінустанов.

7 вересня Коломойський отримав другу підозру в заволодінні 9,2 мільярда гривень ПриватБанку, а 15 вересня третю – правоохоронці вважають, що бізнесмен заволодів ще 5,8 мільярдами гривень. Тоді НАБУ на 48 годин арештувало все майно олігарха.

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