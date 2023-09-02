Коломойського підозрюють у відмиванні коштів – СБУ

Про це повідомила пресслужба СБУ та Генпрокуратура у своєму Telegram-каналі.
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора співробітники СБУ та БЕБ повідомили відомому бізнесмену про підозру у вчиненні легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом (ст. 190, 209 КК України).
Бізнесмена підозрюють у шахрайському заволодінні грошовими коштами на суму понад 570 млн гривень.
За даними слідства, надалі ці кошти були незаконно легалізовані.
Для легалізації використовувались підконтрольні банківські установи.
Читайте також:
Козенко Антон
Автор:
Поліція Дніпра розшукую дівчину, яка пішла з місця мешкання в Соборному…
Схоже літо не скоро покине Дніпро.
Мінімалку в Україні підвищать в 2024 році в два етапи.
Зверніть увагу.