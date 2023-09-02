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Коломойського підозрюють у відмиванні коштів – СБУ

Сьогодні 09:58
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Відомому олігарху Ігорю Коломойському вручили підозру за кількома статтями Кримінального кодексу.

Новости Днепра про Коломойського підозрюють у відмиванні коштів - СБУ

Про це повідомила пресслужба СБУ та Генпрокуратура у своєму Telegram-каналі.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора співробітники СБУ та БЕБ повідомили відомому бізнесмену про підозру у вчиненні легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом (ст. 190, 209 КК України).

Бізнесмена підозрюють у шахрайському заволодінні грошовими коштами на суму понад 570 млн гривень.

За даними слідства, надалі ці кошти були незаконно легалізовані.

Для легалізації використовувались підконтрольні банківські установи.

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