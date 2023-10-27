Языковой скандал в Киеве: Арестович и нардеп от бывшей ОПЗЖ пообещали водителю компенсацию и трудоустройство

Языковой скандал набирает обороты.

На днях в Киеве произошел скандал в такси: водитель отказался обслуживать пассажирок на украинском языке и выгнал их.

На видео, которое опубликовал политический эксперт и общественный активист Андрей Смолий, можно увидеть фрагмент конфликта. Оно начинается с того, что водитель автомобиля достает из багажника вещи пассажирок и требует, чтобы они вышли из такси.

«Чому ви не хочете розмовляти державною мовою?»

«Вы больные люди, ребят.»

«Чому? Тому що я вимагаю, щоб мене обслуговували державною мовою? Це тому я хвора?»

«Это вы говорите «ви хвора», я не говорил. Забирайте свои… До свидания, ребят.»

В результате таксист отменил заказ и уехал.

На инцидент уже отреагировали в сервисе такси Bolt и уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. Подробности здесь.

Также языковой скандал прокомментировали Юрий Бойко, народный депутат от бывшей ОПЗЖ, и Алексей Арестович.

Бойко в своем видеообращении отметил, что любая дискриминация человека отвратительна, особенно, когда идет дискриминация по языковому принципу. Он отметил, что, возможно, мужчина – переселенец, который и так испытывает «большие страдания». Нардеп пообещал помочь водителю, которого «оскорбили» и у которого забрали работу.

Мы найдем его и обязательно трудоустроим, – сказал Бойко.

А Алексей Арестович попросил подписчиков помочь найти ему таксиста, которого «уволили по факту нападения мовного Талибана», чтобы выплатить компенсацию.

Отзовись, друже, хочу выплатить тебе компенсацию на время поиска новой работы, – написал он.

Какие-то комментарии здесь лишние…

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