Языковой скандал в Киеве: Арестович и нардеп от бывшей ОПЗЖ пообещали водителю компенсацию и трудоустройство

На днях в Киеве произошел скандал в такси: водитель отказался обслуживать пассажирок на украинском языке и выгнал их.
На видео, которое опубликовал политический эксперт и общественный активист Андрей Смолий, можно увидеть фрагмент конфликта. Оно начинается с того, что водитель автомобиля достает из багажника вещи пассажирок и требует, чтобы они вышли из такси.
В результате таксист отменил заказ и уехал.
На инцидент уже отреагировали в сервисе такси Bolt и уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. Подробности здесь.
Также языковой скандал прокомментировали Юрий Бойко, народный депутат от бывшей ОПЗЖ, и Алексей Арестович.
Бойко в своем видеообращении отметил, что любая дискриминация человека отвратительна, особенно, когда идет дискриминация по языковому принципу. Он отметил, что, возможно, мужчина – переселенец, который и так испытывает «большие страдания». Нардеп пообещал помочь водителю, которого «оскорбили» и у которого забрали работу.
Мы найдем его и обязательно трудоустроим, – сказал Бойко.
А Алексей Арестович попросил подписчиков помочь найти ему таксиста, которого «уволили по факту нападения мовного Талибана», чтобы выплатить компенсацию.
Отзовись, друже, хочу выплатить тебе компенсацию на время поиска новой работы, – написал он.
Какие-то комментарии здесь лишние…
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