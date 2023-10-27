«Вы больные люди»: в Киеве водитель такси отказался говорить на украинском и выгнал пассажирок

На днях в Киеве произошел скандал в такси: водитель отказался обслуживать пассажирок на украинском языке и выгнал их.
Об этом сообщил в Facebook политический эксперт и общественный активист Андрей Смолий.
Он опубликовал видео, на котором можно увидеть фрагмент конфликта. Оно начинается с того, что водитель автомобиля достает из багажника вещи пассажирок и требует, чтобы они вышли из такси.
В результате таксист отменил заказ и уехал.
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь уже отреагировал на инцидент. Он заявил, что водитель такси нарушил статью 30 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», в соответствии с которой языком обслуживания потребителей по умолчанию является государственный язык. И отметил, что мужчине «не удастся избежать наказания».
Сейчас мы готовим обращение в соответствующие органы, в частности в Национальную полицию Украины и компанию сервиса перевозок Bolt, для установления личности нарушителя и привлечения его к ответственности, – сказал Тарас Креминь.
Также на эту ситуацию уже отреагировали в компании Bolt, где работал таксист.
Там заявили, что «глубоко озабочены недопустимыми действиями водителя, противоречащими правилам компании Bolt». Также его отстранили от использования сервиса навсегда.
Мы глубоко озабочены недопустимыми действиями водителя, противоречащими правилам компании Bolt. К аккаунту водителя уже были приняты все необходимые меры, в частности, он был отстранен от пользования нашим сервисом навсегда. Мы также готовы сотрудничать с правоохранительными органами и предоставить всю необходимую информацию по их официальному запросу, — говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали, что нардеп из Днепра отказался говорить по-украински в прямом эфире и вербально «напал» на ведущего.
Читайте также:
Автор:
Языковой скандал набирает обороты.
Эта услуга предоставлялась с 2000-х годов и была очень популярна.
Каждый год в День украинской письменности тысячи украинцев присоединяются к…
4 пострадавших госпитализировали в больницу.
Некоторые вузы Днепра и Кривого Рога признали такими, которые могут считаться "рисковыми".
Сгоревший автомобиль стоит посреди двора в центре Днепра.
Админы канала предлагали полный спектр услуг: от оформления документов до помощи с выездом за границу.
В Днепре вандалы снова нацелились на лавочки.
Из-за служебной халатности двух офицеров военная часть понесла 500 тысяч гривен убытков.
Произошло это вчера, 26 октября, около 18:00.
Парня, пропавшего в Кривом Роге, нашли на вокзале в Никополе, где он бродил с кошкой на руках.
«Бронь» не освобождает военнообязанного сотрудника от мобилизации, а лишь отсрочит срок, когда его могут вызвать повесткой в военкомат «Обновлять» бронь нужно раз в полгода.
Уровень опасности – первый, желтый.
Более 250 ящиков с табачными изделиями обнаружили правоохранители во время обыска в Днепре.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!