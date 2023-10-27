«Вы больные люди»: в Киеве водитель такси отказался говорить на украинском и выгнал пассажирок

На инцидент уже отреагировали в сервисе такси Bolt и уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

На днях в Киеве произошел скандал в такси: водитель отказался обслуживать пассажирок на украинском языке и выгнал их.

Об этом сообщил в Facebook политический эксперт и общественный активист Андрей Смолий.

Он опубликовал видео, на котором можно увидеть фрагмент конфликта. Оно начинается с того, что водитель автомобиля достает из багажника вещи пассажирок и требует, чтобы они вышли из такси.

«Чому ви не хочете розмовляти державною мовою?»

«Вы больные люди, ребят.»

«Чому? Тому що я вимагаю, щоб мене обслуговували державною мовою? Це тому я хвора?»

«Это вы говорите «ви хвора», я не говорил. Забирайте свои… До свидания, ребят.»

В результате таксист отменил заказ и уехал.



Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь уже отреагировал на инцидент. Он заявил, что водитель такси нарушил статью 30 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», в соответствии с которой языком обслуживания потребителей по умолчанию является государственный язык. И отметил, что мужчине «не удастся избежать наказания».

Сейчас мы готовим обращение в соответствующие органы, в частности в Национальную полицию Украины и компанию сервиса перевозок Bolt, для установления личности нарушителя и привлечения его к ответственности, – сказал Тарас Креминь.

Также на эту ситуацию уже отреагировали в компании Bolt, где работал таксист.

Там заявили, что «глубоко озабочены недопустимыми действиями водителя, противоречащими правилам компании Bolt». Также его отстранили от использования сервиса навсегда.

Мы глубоко озабочены недопустимыми действиями водителя, противоречащими правилам компании Bolt. К аккаунту водителя уже были приняты все необходимые меры, в частности, он был отстранен от пользования нашим сервисом навсегда. Мы также готовы сотрудничать с правоохранительными органами и предоставить всю необходимую информацию по их официальному запросу, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что нардеп из Днепра отказался говорить по-украински в прямом эфире и вербально «напал» на ведущего.

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