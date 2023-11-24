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Языковой скандал в Днепре еще не угас: в Минздраве отреагировали на историю о принудительном русском на занятиях

Сегодня 18:00
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В Минздраве прокомментировали языковой скандал в Днепре.

Новости Днепра про Языковой скандал в Днепре еще не угас: в Минздраве отреагировали на историю о принудительном русском на занятиях

На прошлой неделе в Днепре разгорелся языковой скандал из-за того, что преподавательница медвуза якобы требовала от студентки говорить во время пары на русском. На этот случай уже отреагировали омбудсмены Тарас Кремень и Дмитрий Лубинец. Теперь появилась реакция Минздрава, которому частично подчиняется вуз.

Как сообщает Громадське, в Министерстве здравоохранения отметили, что вузы отвечают за преподавателей и следят за тем, чтобы персонал владел государственным языком и говорил на нем во время работы. Согласно законодательству университеты имеют автономию, то есть самостоятельно берут/освобождают от должностей работников образования.

Поэтому именно заведение высшего образования несет ответственность за то, чтобы работники владели государственным языком, применяли его при исполнении служебных обязанностей и не нарушали законодательство Украины, — отметили в Минздраве.

В то же время в Минздраве подтвердили, что идет внутреннее служебное расследование, которое ведет специально созданная комиссия.

Напомним, языковой скандал разразился после того, как местный предприниматель рассказал историю о том, что в медвузе Днепра требуют говорить по-русски. Студентку якобы заставляли отвечать не на государственном языке во время пары. В университете позже объяснили, что это было во время занятия с пациентами, а на русский преподавательница попросила перейти, потому что больной не понимал украинского.

На этот случай отреагировал языковой омбудсмен, который отметил, что педагоги должны говорить на государственном, но отметил, что продолжается расследование. Позже стало известно, что преподавательницу якобы начали оскорблять, а потом она попала в реанимацию.

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