У Дніпрі спалахнув мовний скандал: викладачка вимагала від студентки говорити російською

Днями у Дніпрі спалахнув мовний скандал: викладачка Дніпровського державного медичного університету під час заняття вимагала від студентки говорити російською.
Про це у Facebook повідомив підприємець Андрій Табінський.
За його словами, це сталося на парі “Пропедевтика внутрішніх хвороб”. Викладачка заборонила студентці третього курсу відповідати українською мовою, а вимагала щоб дівчина на її практичних заняттях говорила виключно російською.
Студентка відповіла, що цієї мови не знає і нею розмовляти не буде. На це викладачка відреагувала з сарказмом – мовляв студентці в такому випадку потрібно йти навчатися до Кембриджа або Львова, бо у себе на практичних заняттях вона хоче чути російську мову. Після цього викладачка тупо відмовилась приймати відповідь студентки, – написав Андрій Табінський.
Ми зателефонували до вишу, щоб отримати коментар. У приймальній ректора нам сказали, що офіційних звернень щодо цього скандалу поки не було, тому вони нічого не можуть прокоментувати.
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