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Скандал через російську мову на заняттях у медвиші Дніпра: що каже мовний омбусмен

Сьогодні 18:34
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Мовний омбудсман прокоментував ситуацію в медичному університеті Дніпра.

Новости Днепра про Скандал через російську мову на заняттях у медвиші Дніпра: що каже мовний омбусмен

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь прокоментував мовний скандал, що трапився у Дніпровському державному медичному університеті. Студентка звинуватила свою викладачку в тому, що педагог нібито змушувала говорити на парах російською. 

Мовний омбудсмен вже отримав скаргу. Кремінь наголосив на тому, що українська мова є гарантованою в закладах освіти, проте він не робитиме передчасних висновків і дочекається офіційної позиції університету. 

По цьому факту мені відомо тільки те, що є в соціальних мережах. Але я хочу дочекатися офіційної позиції університету. Ми це обговоримо і з ректором, і з міністром освіти та науки, і, якщо такі факти підтвердяться, вживатиму законних заходів реагування, – зазначив Тарас Кремінь. 

Посадовець нагадав, що за законом викладачі та студенти мають говорити українською.

Незалежно від того, це уроки, лекції чи спілкування на перервах, на території закладу освіти повинна бути державна мова. Подібні скандали траплялись і в інших університетах, але за результатами нашого втручання ситуація стабілізована, – зауважив омбудсмен.

Як зазначив Кремінь, наразі в Україні діє понад 30 студентських мовних омбудсменів, які захищають права студентів. 

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Новости Днепра про Скандал через російську мову на заняттях у медвиші Дніпра: що каже мовний омбусменУкраїнська

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