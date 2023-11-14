Викладачка медвишу Дніпра, яка втрапила у мовний скандал, опинилася в реанімації, – омбудсман

У Дніпрі мовний скандал набирає обертів.

Днями у Дніпровському державному медичному університеті розгорівся скандал через викладачку, яка нібито вимагала від україномовної студентки говорити під час пари російською. Як повідомив омбудсман Дмитро Лубінець, ситуація набула небувалого розголосу. Дійшло до того, що педагога почали цькувати, після чого жінку забрала швидка прямо під час занять. Наразі вона в реанімації.

Зі сторони інших учасників дискусії були прояви мови ворожнечі та цькування до викладачки: ситуація набула такого масового розголосу, що жінку забрала швидка під час занять й вона зараз у реанімації, – написав Лубінець в своєму телеграм-каналі.

За словами Дмитра Лубінця, до нього звернень щодо цього скандалу не надходило, але представник омбудсмана в Дніпропетровській області Михайло Карпенко розбирався у скандалі.

Посадовець навідався до вишу, де поспілкувався з персоналом та студентами. Він вважає, що зі сторони педагога дійсно могло бути порушення мовного законодавства. Тож викладачка може отримати дисциплінарне покарання.

Лубінець зазначив, що безперечно українська мова обов’язкова для спілкування у публічній сфері і викладачка порушила вимоги законодавства, але це не дає права іншим цькувати її.

Звичайно, що якщо є порушення – винний має понести покарання. Але має бути соціальна справедливість! Адже порушення однієї людини – це не привід для узагальнення та подальшого цькування! Тому, як Омбудсман України, я засуджую дискримінацію учасників освітнього процесу, але й засуджую мову ворожнечі! – написав Дмитро Лубінець.

Що передувало?

Скандал розгорівся після допису підприємця Андрія Табінського, який і розповів про випадок у медичному виші Дніпра, де викладачка вимагала від студентки відповідати російською. Як пояснили пізніше в університеті, таке прохання прозвучало через те, що пацієнт з яким працювали під час пари, не розумів українську. Тож педагог попросила перейти на російську, щоб якісно зібрати анамнез.

Адміністрація запевняла, що решту занять проводять згідно з законом і українською. Втім, пізніше студентки опублікували записи пари, де чутно, що викладачка часто зверталася до своїх учнів російською.

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