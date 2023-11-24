Мовний скандал у Дніпрі триває: у МОЗ відреагували на історію про примусову російську на парах у медвиші

У МОЗ прокоментували мовний скандал у Дніпрі.

Минулого тижня у Дніпрі розгорівся мовний скандал через те, що викладачка медвишу нібито вимагала від студентки говорити на парі російською. На цей випадок вже відреагували омбудсмени Тарас Кремінь та Дмитро Лубінець. Тепер з’явилася реакція МОЗ, якому частково підпорядковується виш.

Як повідомляє Громадське, у Міністерстві охорони здоров’я зауважили, що виші відповідають за викладачів та слідкують за тим, щоб персонал володів державною мовою та говорив нею під час роботи. Згідно з законодавством університети мають автономію, тобто самостійно беруть/звільняють з посад працівників освіти.

Тож саме заклад вищої освіти несе відповідальність за те, щоб працівники володіли державною мовою, застосовували її під час виконання службових обов’язків та не порушували законодавства України, — зазначили у МОЗ. Водночас у МОЗ підтвердили, що триває внутрішнє службове розслідування, яке веде спеціально створена комісія. Нагадаємо, мовний скандал спалахнув після того, як місцевий підприємець розповів історію про те, що у медвиші Дніпра вимагають говорити російською. Студентку нібито змушували відповідати не державною мовою на парі. В університеті пізніше пояснювали, що це було під час заняття з пацієнтами, а на російську викладачка попросила перейти, тому що хворий не розумів української. На цей випадок відреагував мовний омбудсман, який зазначив, що педагоги мають говорити державною, але зазначив, що триває розслідування. Пізніше стало відомо, що викладачку нібито почали ображати, а згодом вона потрапила до реанімації.

Читайте також:

Українська

Автор: