Взрыв на Запорожской АЭС может произойти в любой момент: у Украины нет контроля над станцией

Об этом в интервью Politico рассказал министр энергетики Герман Галущенко.
Реактор может взорваться в любой момент; мы просто не знаем когда. Россияне полностью отключили нас от систем мониторинга безопасности. Мы доверяем нашей военной разведке и экспертам МАГАТЭ на местах. Но у нас нет контроля над станцией, и это настораживает, – заявил министр.
Он также напомнил, что Украина неоднократно предупреждала мировое сообщество о потенциальных опасностях, связанных с захватом россией ЗАЭС. Он также отметил, что разрушение Каховской дамбы подчеркивает, что москва готова рисковать жизнями мирных жителей для достижения своих политических и военных целей в Украине.
Никто не верил нам, что россия может подорвать плотину. И посмотрите, что произошло. ЗАЭС всегда в центре внимания, россия до сих пор не наказана. Никаких санкций против ее атомной энергетики не применялось, — сказал Галущенко.
По словам министра, поскольку украинские войска продвигаются в Запорожской области, киевские власти опасаются, что россияне могут попытаться создать диверсию на ЗАЭС, чтобы остановить контрнаступление.
Напомним, ранее писали, что оккупанты перевели блок №4 ЗАЭС в состояние «горячей остановки»: это нарушает все нормы ядерной и радиационной безопасности.
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