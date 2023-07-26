Вибух на Запорізькій АЕС може статися в будь-який момент: Україна не має контролю над станцією

Окупанти повністю відключили Україну від моніторингу ситуації на Запорізькій АЕС, у зв'язку з чим в Міненерго переконані, що вибух на станції може статися в будь-який момент.

Про це в інтерв’ю Politico розповів міністр енергетики України Герман Галущенко.

Реактор може вибухнути в будь-який момент; ми просто не знаємо коли. Росіяни повністю відключили нас від систем моніторингу безпеки. Ми довіряємо нашій військовій розвідці та експертам МАГАТЕ на місцях. Але у нас немає контролю над станцією, і це насторожує, – заявив міністр.

Він також нагадав, що Україна неодноразово попереджала світову спільноту про потенційні небезпеки, пов’язані із захопленням росією ЗАЕС. Він також зазначив, що руйнування Каховської греблі підкреслює, що москва готова ризикувати життями мирних жителів для досягнення своїх політичних та військових цілей в Україні.

Ніхто не вірив нам, що росія може підірвати греблю. І подивіться, що сталося. ЗАЕС завжди в центрі уваги, росію досі не покарали. Ніяких санкцій проти її атомної енергетики не застосовувалося, — сказав Галущенко.

За словами міністра, оскільки українські війська повільно просуваються в Запорізькій області, київська влада побоюється, що росіяни можуть спробувати створити диверсію на ЗАЕС, щоб зупинити контрнаступ.

Нагадаємо, раніше писали, що окупанти перевели блок №4 ЗАЕС у стан «гарячого зупину»: це порушує всі норми ядерної та радіаційної безпеки.

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