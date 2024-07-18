Не покидайте укриття: у Дніпрі пролунав вибух

Дніпряни чули вибух.

Під час повітряної тривоги жителі Дніпра близько 10:30 почули вибух.

Тривогу оголосили о 10:20.

Перед цим, о 09:11 Повітряни сили ЗСУ попередили про загрозу ракетної небезпеки на Дніпропетровщині.

Станом на 10:32 тривога досі триває, не покидайте укриття та зберігайте спокій.

Очікуйте на офіційну інформацію.

UPD: 10:36 – відбій повітряної тривоги.

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