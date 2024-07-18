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Не покидайте укриття: у Дніпрі пролунав вибух

Сьогодні 10:33
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Дніпряни чули вибух.

Новости Днепра про Не покидайте укриття: у Дніпрі пролунав вибух

Під час повітряної тривоги жителі Дніпра близько 10:30 почули вибух. 

Тривогу оголосили о 10:20. 

Перед цим, о 09:11 Повітряни сили ЗСУ попередили про загрозу ракетної небезпеки на Дніпропетровщині. 

Станом на 10:32 тривога досі триває, не покидайте укриття та зберігайте спокій. 

Очікуйте на офіційну інформацію. 

UPD: 10:36 – відбій повітряної тривоги.

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Новости Днепра про Не покидайте укриття: у Дніпрі пролунав вибухУкраїнська Новости Днепра про Не покидайте укриття: у Дніпрі пролунав вибухРусский

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