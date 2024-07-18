Не покидайте укриття: у Дніпрі пролунав вибух

Під час повітряної тривоги жителі Дніпра близько 10:30 почули вибух.
Тривогу оголосили о 10:20.
Перед цим, о 09:11 Повітряни сили ЗСУ попередили про загрозу ракетної небезпеки на Дніпропетровщині.
Станом на 10:32 тривога досі триває, не покидайте укриття та зберігайте спокій.
Очікуйте на офіційну інформацію.
UPD: 10:36 – відбій повітряної тривоги.
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