Вночі у Дніпрі під час тривоги чули вибухи: з’явилися подробиці від ОВА

У ніч проти 18 липня дніпряни чули вибухи.

У ніч проти 18 липня під час повітряної тривоги жителі Дніпра почули вибухи, які пролунали близько 03:16. Тривога розпочалася о 02:36. Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух БпЛА у напрямку області. О 03:33 оголосили відбій тривоги. За час наступної повітряної тривоги, яка лунала з 03:47 до 04:03, на щастя, жителі Дніпра про вибухи більше не повідомляли.

Очільник ОВА Сергій Лисак оприлюднив офіційну інформацію щодо вибухів, які чули у Дніпрі у ніч проти 18 липня.

Цієї ночі підрозділи ПвК “Схід” знищили над областю 2 ракети і 5 шахедів, – повідомив Сергій Лисак.

Ворог спрямував ракету на Синельниківщину – сталася пожежа. На щастя, постраждалих немає.

Дронами-камікадзе та артилерією обстріляв Нікопольщину. Удар прийшовся по Покровській та Марганецькій громадах, а також по Нікополю.

Найбільше дісталося райцентру міста. Там постраждали двоє чоловіків – 51 та 60 років. Вони у стані середньої тяжкості, отримують необхідну медичну допомогу.

Пошкоджені житлова двоповерхівка, 13 будинків, знищені 2 господарські споруди і 6 – потрощені, понівечені сонячні панелі та авто. Виникло займання у магазині, рятувальники приборкали вогонь.

Фото (Нікопольський район):

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