Вилкул прокомментировал взрыв, который слышали в Кривом Роге во время тревоги

Официальный комментарий!

В Кривом Роге во время тревоги, которая длилась с 15:30 до 15:54, слышали взрыв.

Позже Александр Вилкул, глава Рады обороны города, прокомментировал его. Он отметил, что подробностей не будет, но главное – без потерь.

По поводу взрыва. Без деталей, но главное – без потерь, – написал он.

Напомним, ранее мы сообщали, что россияне ударили по Никополю из артиллерии. К сожалению, есть пострадавшие и разрушения.

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