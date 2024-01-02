Вилкул прокомментировал взрыв, который слышали в Кривом Роге во время тревоги

В Кривом Роге во время тревоги, которая длилась с 15:30 до 15:54, слышали взрыв.
Позже Александр Вилкул, глава Рады обороны города, прокомментировал его. Он отметил, что подробностей не будет, но главное – без потерь.
По поводу взрыва. Без деталей, но главное – без потерь, – написал он.
Напомним, ранее мы сообщали, что россияне ударили по Никополю из артиллерии. К сожалению, есть пострадавшие и разрушения.
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