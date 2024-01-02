Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Вілкул прокоментував вибух, який чули у Кривому Розі під час тривоги

Сьогодні 16:20
просмотров

Офіційний коментар!
Новости Днепра про Вілкул прокоментував вибух, який чули у Кривому Розі під час тривоги

Фото умовне.

У Кривому Розі під час тривоги, яка тривала з 15:30 до 15:54, чули вибух.

Пізніше Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста, прокоментував його. Він зазначив, що деталей не буде, але головне – без втрат.

Щодо вибуху. Без деталей, але головне – без втрат, – написав він.

Новости Днепра про Вілкул прокоментував вибух, який чули у Кривому Розі під час тривоги

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що росіяни вдарили по Нікополю з артилерії. На жаль, є постраждалі та руйнування. 

Читайте також:

Новости Днепра про Вілкул прокоментував вибух, який чули у Кривому Розі під час тривогиУкраїнська Новости Днепра про Вілкул прокоментував вибух, який чули у Кривому Розі під час тривогиРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На Дніпропетровщині перед Новим роком чоловік всадив знайомому ніж у серце
Новини Дніпра
Сьогодні 16:10
На Дніпропетровщині перед Новим роком чоловік всадив знайомому ніж у серце

Тепер чоловіку загрожує до 15 років за ґратами.

Хотіли горілки: у Дніпрі невідомі побили працівників АЗС
Новини Дніпра
Сьогодні 14:22
Хотіли горілки: у Дніпрі невідомі побили працівників АЗС

Інцидент стався днями на АЗС "Юкон" на вулиці Янтарна.

На Дніпропетровщині рецидивіст обікрав лікарню: брав усе, що помістилося на скутер
Новини Дніпра
Сьогодні 13:06
На Дніпропетровщині рецидивіст обікрав лікарню: брав усе, що помістилося на скутер

На Дніпропетровщині затримали крадія-рецидивіста.

Спортсмени з Дніпра та області здобули 6 ліцензій на участь в Олімпіаді
Новини Дніпра
Сьогодні 12:09
Спортсмени з Дніпра та області здобули 6 ліцензій на участь в Олімпіаді

Наша гордість!

Наверх