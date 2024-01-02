Вілкул прокоментував вибух, який чули у Кривому Розі під час тривоги

У Кривому Розі під час тривоги, яка тривала з 15:30 до 15:54, чули вибух.
Пізніше Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста, прокоментував його. Він зазначив, що деталей не буде, але головне – без втрат.
Щодо вибуху. Без деталей, але головне – без втрат, – написав він.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що росіяни вдарили по Нікополю з артилерії. На жаль, є постраждалі та руйнування.
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