Из-за аномального тепла во дворах Днепра в январе расцвели стокротки (ФОТО)

Январь удивляет.

Аномальное тепло продолжает пробуждать растения и цветы, которые не должны цвести в начале января. На Победе во дворе у «Китайской стены» расцвели маргаритки, сообщает Dnepr.info.

Яркие многолетние цветки буйно расцвели у многоэтажки. Несмотря на то, что на улице начало января, растения чувствуют себя хорошо, правда, нижние листочки немного подмерзли.

Стокротка или как ее иногда называют в народе ромашка или маргаритка — многолетнее растение, которое обычно начинает цвести в апреле или мае. Однако при благоприятной погоде этот процесс может начаться раньше.

Этот цветок достаточно неприхотлив, поэтому его обычно сажают в парках или возле многоэтажек, так как ухаживать за ним не трудно — стоит прополоть землю и поливать время от времени, если есть засуха.

При нежаркой погоде растение показывает уникальную способность волнами цвести даже к зиме. Цветки могут появляться в период оттепели, как это произошло на Победе в Днепре.

Однако синоптики прогнозируют очередное значительное похолодание, так что цветкам будет не сладко, когда ударят морозы.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Днепре в яхт-клубе “Сич” из-за аномально теплой зимы вот-вот расцветет магнолия. Также на Победе из-за аномально теплой погоды распускаются “котики” и сакуры. Однако совсем скоро Днепр накроет арктический воздух.

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