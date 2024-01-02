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  • Уснул за рулем: на Днепровской трассе водитель «газельки», перевозившей хлеб, попал в ДТП

Уснул за рулем: на Днепровской трассе водитель «газельки», перевозившей хлеб, попал в ДТП

Сегодня 10:40
просмотров

В Днепропетровской области водитель, отвозивший хлеб в соседнюю область, попал в ДТП.

Новости Днепра про Уснул за рулем: на Днепровской трассе водитель

Во вторник, 2 января на Днепровской трассе произошла авария с участием грузовика, который вез хлеб. В районе Питомника водитель заснул за рулем и врезался в другой автомобиль.

Как объяснил водитель грузовика, он возвращался с командировки в Донецкой области, куда вез людям хлеб. Измученный поездкой, водитель не заметил, когда и заснул. Проснулся только тогда, когда врезался в другой автомобиль.

К счастью, обошлось без пострадавших. С водителем грузовика все хорошо, сообщает телеграм-канал Свои.

Ранее мы сообщали, что в Кривом Роге водитель сбил пешехода на переходе.

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