Уснул за рулем: на Днепровской трассе водитель «газельки», перевозившей хлеб, попал в ДТП

Во вторник, 2 января на Днепровской трассе произошла авария с участием грузовика, который вез хлеб. В районе Питомника водитель заснул за рулем и врезался в другой автомобиль.
Как объяснил водитель грузовика, он возвращался с командировки в Донецкой области, куда вез людям хлеб. Измученный поездкой, водитель не заметил, когда и заснул. Проснулся только тогда, когда врезался в другой автомобиль.
К счастью, обошлось без пострадавших. С водителем грузовика все хорошо, сообщает телеграм-канал Свои.
Ранее мы сообщали, что в Кривом Роге водитель сбил пешехода на переходе.
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