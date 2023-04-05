«Выбил» половину помещения: житель Днепра создал свалку возле подъезда

В Днепре владелец одной из квартир создал стихийную свалку возле дома.

Об этом сообщили в инспекции по благоустройству.

На жилом массиве Парус, а именно на улице Мониторной, владелец одной из квартир сделал в своем доме капитальный ремонт. И все бы ничего, но днепрянин оставил у подъезда гору строительного мусора, которая мешала другим жильцам дома. Соседи пожаловались на это в инспекцию по благоустройству.

Во вторник, 4 апреля, инспекторы приехали на место инцидента и действительно увидели гору мусора возле дома. Они выписали владельцу квартиры админпротокол по ухудшению благоустройства на территории общего пользования. Теперь горожан должен убрать «мусорную свалку», а комиссия определит сумму штрафа. Предварительно нарушитель заплатит от 340 до 1360 гривен.

Отмечается, что днепряне должны самостоятельно вывозить строительный мусор на полигон, чтобы его утилизировать.

Напомним, в Днепре планируют установить 8 новых остановок.

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