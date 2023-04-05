У Дніпрі планують встановити 8 нових зупинок: де саме

Про це йдеться в документі опублікованому на сайті Дніпровської міськради.
У місті можуть з’явитися 8 нових зупинок. Проте це поки що проєкт рішення, тому коли саме це станеться невідомо.
Зупинки матимуть дах, щоб люди могли сховатися від дощу та снігу, торговельні павільйони. На тротуарі поруч зроблять сигнальні смуги з тактильної плитки та стійки безбар’єрного огородження.
Встановити зупинки планують за такими адресами:
Зупинка на проспекті Миру не нова, але її планують відремонтувати. Місце розташування зупинок:
На проспекті Богдана Хмельницького:
На проспекті Героїв:
На проспекті Миру зупинку відремонтують:
На вулиці Панікахи:
На перехресті Запорізького шосе та вулиці Панікахи:
На вулиці Червоногірській:
На вулиці Тітова:
На проспекті Слобожанському:
На вулиці Семафорній:
Нагадаємо, раніше в Дніпрі старі сквери отримали “нові” назви. А у департаменті транспорт розповіли, де в місті будуть платні парковки.
Читайте також:
Автор:
Сьогодні, 5 квітня, у Дніпрі всі трамвайні та тролейбусні маршрути…
Аварійні роботи на Кайдацькій насосно-фільтрувальній станції було завершено вчора близько…
У місті Апостолово Дніпропетровської області чоловік убив свого 41-річного знайомого…
В ПрАТ “ПЕЕМ”ЦЕК” попередили споживачів про планові ремонтні роботи у…