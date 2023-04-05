У Дніпрі планують встановити 8 нових зупинок: де саме

У Дніпрі встановлять нові зупинки.

Про це йдеться в документі опублікованому на сайті Дніпровської міськради.

У місті можуть з’явитися 8 нових зупинок. Проте це поки що проєкт рішення, тому коли саме це станеться невідомо.

Зупинки матимуть дах, щоб люди могли сховатися від дощу та снігу, торговельні павільйони. На тротуарі поруч зроблять сигнальні смуги з тактильної плитки та стійки безбар’єрного огородження.

Встановити зупинки планують за такими адресами:

Проспект Героїв, біля будинку №19;

вулиця Панікахи, біля будинку №26;

у районі будинку №36 на вулиці Тітова;

у районі будинку №33 на вулиці Семафорній;

у районі будинку №109А на Слобожанському проспекті;

Запорізьке шосе, біля будинку №62К

у районі будинку №19 на проспекті Богдана Хмельницького;

вулиця Червоногірська, біля будинку №10.

Зупинка на проспекті Миру не нова, але її планують відремонтувати. Місце розташування зупинок:

На проспекті Богдана Хмельницького:

На проспекті Героїв:

На проспекті Миру зупинку відремонтують:

На вулиці Панікахи:

На перехресті Запорізького шосе та вулиці Панікахи:

На вулиці Червоногірській:

На вулиці Тітова:

На проспекті Слобожанському:

На вулиці Семафорній:

Нагадаємо, раніше в Дніпрі старі сквери отримали “нові” назви. А у департаменті транспорт розповіли, де в місті будуть платні парковки.

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