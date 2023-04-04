Как красная река: в Днепре на набережной распускаются алые спиреи (ФОТО)

На Набережной Победы расцвели багровые спиреи. Линия из кроваво-красных мини-кустов тянется около 300 метров от сквера «Прибрежного». Если будете гулять по набережной, то обратите внимание также на десятки сакур, которые в этом году расцвели раньше.
Вот эти багровые цветы – спирея японская с названием «Энтони Ватерер». Это красивый и медленно растущий куст, имеющий компактную крону и яркие красные цветки. Высота взрослого растения достигает 80 сантиметров.
Обычно это растение сажают в парковых зонах или вдоль городских дорог, ведь оно неприхотливо и хорошо переносит климат большого города.
Dnepr.info снял для вас кроваво-красные спиреи.
Напомним, ранее в Днепре на бульваре Славы расцвела калина Фаррера.
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