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Как красная река: в Днепре на набережной распускаются алые спиреи (ФОТО)

Сегодня 12:45
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В Днепре на набережной расцвела аллея кроваво-красных спирей.

Новости Днепра про Как красная река: в Днепре на набережной распускаются алые спиреи (ФОТО)

На Набережной Победы расцвели багровые спиреи. Линия из кроваво-красных мини-кустов тянется около 300 метров от сквера «Прибрежного». Если будете гулять по набережной, то обратите внимание также на десятки сакур, которые в этом году расцвели раньше.

Вот эти багровые цветы – спирея японская с названием «Энтони Ватерер». Это красивый и медленно растущий куст, имеющий компактную крону и яркие красные цветки. Высота взрослого растения достигает 80 сантиметров.

Обычно это растение сажают в парковых зонах или вдоль городских дорог, ведь оно неприхотливо и хорошо переносит климат большого города.

Dnepr.info снял для вас кроваво-красные спиреи.

Новости Днепра про Как красная река: в Днепре на набережной распускаются алые спиреи (ФОТО)

Новости Днепра про Как красная река: в Днепре на набережной распускаются алые спиреи (ФОТО)

Новости Днепра про Как красная река: в Днепре на набережной распускаются алые спиреи (ФОТО)

Напомним, ранее в Днепре на бульваре Славы расцвела калина Фаррера.

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Новости Днепра про Как красная река: в Днепре на набережной распускаются алые спиреи (ФОТО)Українська Новости Днепра про Как красная река: в Днепре на набережной распускаются алые спиреи (ФОТО)Русский

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