“Вибив” половину приміщення: мешканець Дніпра залишив гору сміття біля під’їзду

Про це повідомили в інспекції з благоустрою.
На житловому масиві Парус, а саме на вулиці Моніторній, власник однієї з квартир зробив в своєму помешканні капітальний ремонт. І все б нічого, але дніпрянин залишив біля під’їзду гору будівельного сміття, яка заважала іншим мешканцям будинку. Сусіди поскаржилися на це в інспекцію з благоустрою.
У вівторок, 4 квітня, інспектори приїхали на місце інциденту та справді побачили гору сміття біля будинку. Вони виписали власнику квартири адмінпротокол щодо погіршення благоустрою на території загального користування. Тепер містянин має прибрати “сміттєзвалище”, а комісія визначить суму штрафу. Попередньо, порушник заплатить від 340 до 1360 гривень.
Зазначається, що дніпряни мають самостійно вивозити будівельне сміття на полігон, щоб його утилізувати.
Нагадаємо, у Дніпрі планують встановити 8 нових зупинок.
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