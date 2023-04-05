“Вибив” половину приміщення: мешканець Дніпра залишив гору сміття біля під’їзду

У Дніпрі власник однієї з квартир створив стихійне сміттєзвалище біля будинку.

Про це повідомили в інспекції з благоустрою.

На житловому масиві Парус, а саме на вулиці Моніторній, власник однієї з квартир зробив в своєму помешканні капітальний ремонт. І все б нічого, але дніпрянин залишив біля під’їзду гору будівельного сміття, яка заважала іншим мешканцям будинку. Сусіди поскаржилися на це в інспекцію з благоустрою.

У вівторок, 4 квітня, інспектори приїхали на місце інциденту та справді побачили гору сміття біля будинку. Вони виписали власнику квартири адмінпротокол щодо погіршення благоустрою на території загального користування. Тепер містянин має прибрати “сміттєзвалище”, а комісія визначить суму штрафу. Попередньо, порушник заплатить від 340 до 1360 гривень.

Зазначається, що дніпряни мають самостійно вивозити будівельне сміття на полігон, щоб його утилізувати.

Нагадаємо, у Дніпрі планують встановити 8 нових зупинок.

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