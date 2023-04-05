Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • “Вибив” половину приміщення: мешканець Дніпра залишив гору сміття біля під’їзду

“Вибив” половину приміщення: мешканець Дніпра залишив гору сміття біля під’їзду

Сьогодні 11:04
просмотров

У Дніпрі власник однієї з квартир створив стихійне сміттєзвалище біля будинку.

Новости Днепра про

Про це повідомили в інспекції з благоустрою.

На житловому масиві Парус, а саме на вулиці Моніторній, власник однієї з квартир зробив в своєму помешканні капітальний ремонт. І все б нічого, але дніпрянин залишив біля під’їзду гору будівельного сміття, яка заважала іншим мешканцям будинку. Сусіди поскаржилися на це в інспекцію з благоустрою.

У вівторок, 4 квітня, інспектори приїхали на місце інциденту та справді побачили гору сміття біля будинку. Вони виписали власнику квартири адмінпротокол щодо погіршення благоустрою на території загального користування. Тепер містянин має прибрати “сміттєзвалище”, а комісія визначить суму штрафу. Попередньо, порушник заплатить від 340 до 1360 гривень. 

Зазначається, що дніпряни мають самостійно вивозити будівельне сміття на полігон, щоб його утилізувати.

Нагадаємо, у Дніпрі планують встановити 8 нових зупинок. 

Читайте також:

Новости Днепра про Українська Новости Днепра про Русский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Нашестя рукокрилих: у Дніпрі в одній із квартир рятувальники ловили кажанів
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:59
    Нашестя рукокрилих: у Дніпрі в одній із квартир рятувальники ловили кажанів

    Це вже не вперше кажани "атакують" квартири дніпрян.

    У Дніпрі планують встановити 8 нових зупинок: де саме
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:23
    У Дніпрі планують встановити 8 нових зупинок: де саме

    У Дніпрі встановлять нові зупинки.

    Як у Дніпрі працює громадський транспорт 5 квітня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    Як у Дніпрі працює громадський транспорт 5 квітня

    Сьогодні, 5 квітня, у Дніпрі всі трамвайні та тролейбусні маршрути…

    Cитуація з водою у Дніпрі на ранок 5 квітня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    Cитуація з водою у Дніпрі на ранок 5 квітня

    Аварійні роботи на Кайдацькій насосно-фільтрувальній станції було завершено вчора близько…

    Наверх