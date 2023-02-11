Второй раз за сутки: «Шахеды» атаковали объект энергетики на Днепропетровщине

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Ночь на 11 февраля началась с затяжной пятичасовой тревоги. Известно, что «шахеды» поразили объект энергетической инфраструктуры вблизи Кривого Рога и Никополя.
В Криворожском районе — один и тот же объект атаковали дважды в сутки. Повсюду существенные разрушения. Произошли пожары, которые уже потушили. Лисак отметил, что на местах работают соответствующие службы. Из хорошего – люди не пострадали.
Председатель областного совета Николай Лукашук уточнил, что в других районах Днепропетровщины ночью было тихо, вражеские обстрелы не зафиксированы.
Есть и хорошие новости от ПвК «Схід». Детали – со временем, – написал он.
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