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  • Второй раз за сутки: «Шахеды» атаковали объект энергетики на Днепропетровщине

Второй раз за сутки: «Шахеды» атаковали объект энергетики на Днепропетровщине

Сегодня 08:29
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Днепропетровщину ночью атаковали беспилотники.
Новости Днепра про Второй раз за сутки:

фото иллюстративное

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Ночь на 11 февраля началась с затяжной пятичасовой тревоги. Известно, что «шахеды» поразили объект энергетической инфраструктуры вблизи Кривого Рога и Никополя.

В Криворожском районе — один и тот же объект атаковали дважды в сутки. Повсюду существенные разрушения. Произошли пожары, которые уже потушили. Лисак отметил, что на местах работают соответствующие службы. Из хорошего – люди не пострадали.

Председатель областного совета Николай Лукашук уточнил, что в других районах Днепропетровщины ночью было тихо, вражеские обстрелы не зафиксированы.

Есть и хорошие новости от ПвК «Схід». Детали – со временем, – написал он.

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