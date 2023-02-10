Мандрівник із Дніпра пройшов 1300 км за 95 днів, щоб зібрати кошти на ЗСУ - Днепр Инфо
Мандрівник із Дніпра пройшов 1300 км за 95 днів, щоб зібрати кошти на ЗСУ
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Сегодня 16:50

Зараз українці збирають кошти на допомогу ЗСУ по-різному: одні співають, інші роблять обереги та продають їх, а хтось проходить десятки кілометрів, щоб привернути увагу до війни в Україні та зібрати гроші для наших захисників.
Новости Днепра про Мандрівник із Дніпра пройшов 1300 км за 95 днів, щоб зібрати кошти на ЗСУ

 Фото із соціальних мереж.

Так, відомий комік Марк Куцевалов уже не один раз влаштовував благодійні походи. Спочатку він подолав відстань від Чорноморська до Говерли. Тоді Куцевалов збирав кошти на автівки для військових. А у грудні 2022 року комік пройшов пішки від Києва до Херсона, щоб зібрати гроші на закупівлю Starlink для херсонських пунктів обігріву.

Новости Днепра про Мандрівник із Дніпра пройшов 1300 км за 95 днів, щоб зібрати кошти на ЗСУ

Марк Куцевалов.

До такого виду збору долучилися і Антон Алдошин із Дніпра та Артем Сапельников із Харкова. Вони вирішили пройти через 5 європейських країн, аби зібрати гроші на допомогу нашим військовим. Для походу обрали Німеччину, Австрію, Чехію, Словаччину та Польщу. 19 жовтня 2022 року хлопці офіційно вирушили у свою подорож. З собою у довгу дорогу вони взяли величезний український прапор, де свої підписи міг залишити будь-хто.

Новости Днепра про Мандрівник із Дніпра пройшов 1300 км за 95 днів, щоб зібрати кошти на ЗСУ

Новости Днепра про Мандрівник із Дніпра пройшов 1300 км за 95 днів, щоб зібрати кошти на ЗСУ

Фото із соціальних мереж.

Українці шли трасами, лісопосадками, спали у палатках, влаштовували вуличні концерти та зустрічали різних людей, яким вони розповідали про війну, яку росія веде проти нашої країни.

Новости Днепра про Мандрівник із Дніпра пройшов 1300 км за 95 днів, щоб зібрати кошти на ЗСУ

Новости Днепра про Мандрівник із Дніпра пройшов 1300 км за 95 днів, щоб зібрати кошти на ЗСУ

Коли до кінця мандрівки залишалось трохи менше 300 кілометрів, Антон залишився сам. Його напарник Артем зійшов із дистанції. Маршрут виявився для нього складним – як фізично, так і морально. До фінальної точки маршруту – Варшави – Антон ішов сам. І наприкінці січня хлопець досяг своєї мети.

Новости Днепра про Мандрівник із Дніпра пройшов 1300 км за 95 днів, щоб зібрати кошти на ЗСУ

Про це він написав на своїй сторінці у Instagram та підбив підсумки своєї подорожі.

Я дійшов! Маршрут довжиною у 1300 км пішки було подолано за 95 днів. Таким чином п’ять європейських столиць було з‘єднано безперервним ланцюжком з більш ніж 2‘000‘000 кроків! Пройшовши через половину Європи, нам вдалося досягти наступних цілей: 1. привернути увагу європейців до російської агресії. донести, що слова #russiaisaterroriststate – не просто теза. це істина, у якій криїться суть російської державності, її «священні» цінності. 2. виступити на десятках європейських медіа-платформах, закликаючи европейців посилити військову допомогу Україні. 3. зібрати 230‘000 грн для хлопців з 231 батальйону ЗСУ. 4. зняти новий україномовний live-блог про цю подорож у інстаграм @gory.project (близько 900 сторіз) та Ютуб, перші десять серій якого були змонтовані та опубліковані прямо із намету. та найважливіше – ця хода символічно об‘єднала сотні і тисячі українців, що приєдналися до нашого проекту на шляху: донатами, словами підтримки у дірект, теплими зустрічами у десятках європейських міст, підписами на прапорі та участю у наших вуличних концертах та квартирниках! Віримо у нашу Перемогу! Слава Україні! Слава ЗСУ! – написав Антон.

Новости Днепра про Мандрівник із Дніпра пройшов 1300 км за 95 днів, щоб зібрати кошти на ЗСУ

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Новости Днепра про Мандрівник із Дніпра пройшов 1300 км за 95 днів, щоб зібрати кошти на ЗСУУкраїнська

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