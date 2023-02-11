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Вдруге за добу: “Шахеди” атакували об’єкт енергетики на Дніпропетровщині

Сьогодні 08:29
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Дніпропетровщину вночі атакували безпілотники.
Новости Днепра про Вдруге за добу:

фото ілюстративне

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

Ніч на 11 лютого почалася із затяжної п’ятигодинної тривоги. Відомо, що “шахеди” уразили об’єкт енергетичної інфраструктури поблизу Кривого Рогу та Нікополя.

У Криворізькому районі – один і той самий об’єкт атакували двічі за добу. Всюди суттєві руйнування. Сталися пожежі, які вогнеборці вже вгамували. Лисак зазначив, що на місцях працюють відповідні служби. З хорошого – люди не постраждали.

Голова обласної ради Микола Лукашук уточнив, що в інших районах Дніпропетровщини вночі було тихо, ворожих обстрілів не зафіксовано.

Маємо й хороші новини від ПвК «Схід». Деталі – згодом, – написав він.

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