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  • У Дніпрі попри відлигу на кригу на косу Перемоги масово вийшли рибалки (ФОТО)

У Дніпрі попри відлигу на кригу на косу Перемоги масово вийшли рибалки (ФОТО)

Сьогодні 17:47
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На косі Перемоги знову зібралося з десяток рибалок в плюсову температуру.

Новости Днепра про У Дніпрі попри відлигу на кригу на косу Перемоги масово вийшли рибалки (ФОТО)

Більше десятка рибалок помітили на косі Перемоги-6, про це Dnepr.info стало відомо з місця події.

Поціновувачі зимової риболовлі зібралися разом на кризі, хоча вдень стовпчики термометрів показували нуль градусів та світило сонце. В останні декілька днів справді були сильні морози, але вода не могла достатньо промерзнути за такий короткий проміжок часу. 

На щастя, поки що не було повідомлень про нещасні випадки на воді. Зазначимо, що тут постійно помічають “екстремалів”, які гуляють по замерзлому Дніпру.

Раніше на цьому ж місці помітили десятки рибалок, які вийшли на ледь змерзлу кригу. А вчора в сквері “Прибережному” діти каталися на самокатах посеред річки та об’їжджали прорублені лунки. 

Будьте обережні. Нагадаємо, на водоймах області з початку року вже троє людей провалилися під кригу. Рятувальники закликають не виходити на лід навіть в сильні морози. 

Новости Днепра про У Дніпрі попри відлигу на кригу на косу Перемоги масово вийшли рибалки (ФОТО)

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Новости Днепра про У Дніпрі попри відлигу на кригу на косу Перемоги масово вийшли рибалки (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі попри відлигу на кригу на косу Перемоги масово вийшли рибалки (ФОТО)Русский

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