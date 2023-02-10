У ДТЕК зробили важливу заяву щодо відключень світла у Дніпрі та області

Щоб запобігти значним пошкодженням на енергетичних об’єктах через можливі атаки ворога, ДТЕК запровадив в області екстрені відключення світла.
Також у Дніпрі було зупинено роботу електротранспорту.
Після 15:00 в ДТЕК повідомили, що Дніпропетровщина повертається до стабілізаційних відключень.
Тому шукайте графіки:
Вистоїмо та переможемо!
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