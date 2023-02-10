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У ДТЕК зробили важливу заяву щодо відключень світла у Дніпрі та області

Сьогодні 15:47
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Сьогодні, 10 лютого, росіяни знову завдали по Україні масованого ракетного удару.

Новости Днепра про У ДТЕК зробили важливу заяву щодо відключень світла у Дніпрі та області

Щоб запобігти значним пошкодженням на енергетичних об’єктах через можливі атаки ворога, ДТЕК запровадив в області екстрені відключення світла.

Також у Дніпрі було зупинено роботу електротранспорту.

Після 15:00 в ДТЕК повідомили, що Дніпропетровщина повертається до стабілізаційних відключень.

Новости Днепра про У ДТЕК зробили важливу заяву щодо відключень світла у Дніпрі та області

Тому шукайте графіки:

  • тут, якщо ви абонент ДТЕК;
  • тут, якщо ви абонент ЦЕК.

Вистоїмо та переможемо!

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Новости Днепра про У ДТЕК зробили важливу заяву щодо відключень світла у Дніпрі та областіУкраїнська

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