У ДТЕК зробили важливу заяву щодо відключень світла у Дніпрі та області

Сьогодні, 10 лютого, росіяни знову завдали по Україні масованого ракетного удару.

Щоб запобігти значним пошкодженням на енергетичних об’єктах через можливі атаки ворога, ДТЕК запровадив в області екстрені відключення світла.

Також у Дніпрі було зупинено роботу електротранспорту.

Після 15:00 в ДТЕК повідомили, що Дніпропетровщина повертається до стабілізаційних відключень.

Тому шукайте графіки:

тут, якщо ви абонент ДТЕК;

тут, якщо ви абонент ЦЕК.

Вистоїмо та переможемо!

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