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ВСУ сообщили об освобождении Благодатного в Донецкой области

Сегодня 13:15
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Поселок Благодатный в Донецкой области перешел под контроль ВСУ.

Новости Днепра про ВСУ сообщили об освобождении Благодатного в Донецкой области

Об этом сообщили на Facebook-странице 68-й отдельной егерской бригады. Бойцы отметили, что захватчики сопротивлялись, но им удалось их сломить и вернуть контроль над поселком.

Славные воины 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша во взаимодействии с соседними подразделениями Сил обороны Украины уволили населенный пункт Благодатное. Захватчики опирались до последнего, но не выдержали натиска безудержных росом! В ходе операции удалось взять в плен российских военных, – сообщили они.

На видео, опубликованном воинами, можно увидеть, как бойцы ВСУ устанавливают флаг над уничтоженным админзданием.

Заметим, что военные не уточнили, на каком из направлений освободили поселок. На Донбассе есть два села с названием Благодатное. Первое находится на Бахмутском направлении, а второе на границе с Запорожской областью в Волновахском районе.

Новости Днепра про ВСУ сообщили об освобождении Благодатного в Донецкой области

Новости Днепра про ВСУ сообщили об освобождении Благодатного в Донецкой области

По информации ресурса Deepstate, освобожден поселок Благодатный в Волновахском районе Донетчины.

Новости Днепра про ВСУ сообщили об освобождении Благодатного в Донецкой области

Благоприятно, что вблизи Соледара до сих пор оккупировано. Впрочем, ждем уточнения от Генштаба.

Новости Днепра про ВСУ сообщили об освобождении Благодатного в Донецкой области

Заметим, что ранее сообщалось о начале контрнаступательных действий в Запорожском направлении.

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