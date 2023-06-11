ВСУ сообщили об освобождении Благодатного в Донецкой области

Поселок Благодатный в Донецкой области перешел под контроль ВСУ.

Об этом сообщили на Facebook-странице 68-й отдельной егерской бригады. Бойцы отметили, что захватчики сопротивлялись, но им удалось их сломить и вернуть контроль над поселком.

Славные воины 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша во взаимодействии с соседними подразделениями Сил обороны Украины уволили населенный пункт Благодатное. Захватчики опирались до последнего, но не выдержали натиска безудержных росом! В ходе операции удалось взять в плен российских военных, – сообщили они.

На видео, опубликованном воинами, можно увидеть, как бойцы ВСУ устанавливают флаг над уничтоженным админзданием.

Заметим, что военные не уточнили, на каком из направлений освободили поселок. На Донбассе есть два села с названием Благодатное. Первое находится на Бахмутском направлении, а второе на границе с Запорожской областью в Волновахском районе.

По информации ресурса Deepstate, освобожден поселок Благодатный в Волновахском районе Донетчины.

Благоприятно, что вблизи Соледара до сих пор оккупировано. Впрочем, ждем уточнения от Генштаба.

Заметим, что ранее сообщалось о начале контрнаступательных действий в Запорожском направлении.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: