ЗСУ повідомили про звільнення Благодатного на Донеччині - Днепр Инфо
ЗСУ повідомили про звільнення Благодатного на Донеччині
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Сегодня 13:15

Селище Благодатне на Донеччині перейшло під контроль ЗСУ.

Новости Днепра про ЗСУ повідомили про звільнення Благодатного на Донеччині

Про це повідомили на Facebook-сторінці 68-ї окремої єгерської бригади. Бійці зазначили, що загарбники чинили опір, але їм вдалося їх зломити та повернути контроль над селищем. 

Славні воїни 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша у взаємодії з сусідніми підрозділами Сил оборони України звільнили населений пункт Благодатне. Загарбники опирались до останнього, але не витримали натиску нестримних росомах! У ході операції вдалося взяти в полон російських військових, – повідомили вони. 

На відео, яке опублікували воїни, можна побачити, як бійці ЗСУ встановлюють прапор над знищеною адмінбудівлею. 

Зауважимо, що військові не уточнили на якому із напрямків звільнили селище. На Донеччині є два села з назвою Благодатне. Перше знаходиться на Бахмутському напрямку, а друге на кордоні із Запорізькою областю. 

Новости Днепра про ЗСУ повідомили про звільнення Благодатного на Донеччині

Новости Днепра про ЗСУ повідомили про звільнення Благодатного на Донеччині

За інформацією ресурсу Deepstate, звільнено селище Благодатне, що на кордоні із Запорізькою областю. 

Новости Днепра про ЗСУ повідомили про звільнення Благодатного на Донеччині

Благодне, що поблизу Соледару досі окуповане. Втім, чекаємо на уточнення від Генштабу. 

Новости Днепра про ЗСУ повідомили про звільнення Благодатного на Донеччині

Зауважимо, що раніше повідомлялося про початок контрнаступальних дій на Запорізькому напрямку. 

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Новости Днепра про ЗСУ повідомили про звільнення Благодатного на ДонеччиніУкраїнська

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