Все командиры обороны «Азовстали» возвращаются из Турции в Украину

Украинские воины Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега наконец-то будут с родными.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Возвращаемся домой из Турции и возвращаемся домой наших героев. Украинские воины Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега наконец-то будут с родными. Слава Украине! – написал он.
Напомним, в сентябре 2022 года стало известно, что Украина вернула из российского плена 215 военных, из которых 108 — бойцы «Азова». Также в рамках договоренностей с Турцией из плена были освобождены Прокопенко, Волынский, Паламар, Хоменко и Шлега. Но соглашение предполагало, что украинские командиры будут находиться под защитой Турции до конца войны во избежание их возвращения в зону боевых действий.
Денис Прокопенко «Редис» — командир «Азова».
Сергей Волынский «Волына» — и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты.
Святослав Паламар «Калина» — заместитель командира «Азова».
Олег Хоменко — майор Национальной гвардии Украины.
Денис Шлега — полковник Национальной гвардии Украины.
С возвращением, Герои!
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