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Все командиры обороны «Азовстали» возвращаются из Турции в Украину

Вчера 16:44
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Сегодня, 8 июля, стало известно, что командиры обороны "Азовстали" возвращаются в Украину из Турции, где они находились после освобождения из российского плена.

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Украинские воины Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега наконец-то будут с родными.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Возвращаемся домой из Турции и возвращаемся домой наших героев. Украинские воины Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега наконец-то будут с родными. Слава Украине! – написал он.

Напомним, в сентябре 2022 года стало известно, что Украина вернула из российского плена 215 военных, из которых 108 — бойцы «Азова». Также в рамках договоренностей с Турцией из плена были освобождены Прокопенко, Волынский, Паламар, Хоменко и Шлега. Но соглашение предполагало, что украинские командиры будут находиться под защитой Турции до конца войны во избежание их возвращения в зону боевых действий. 

Новости Днепра про Все командиры обороны

Денис Прокопенко «Редис» — командир «Азова».

Новости Днепра про Все командиры обороны

Сергей Волынский «Волына» — и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты.

Новости Днепра про Все командиры обороны

Святослав Паламар «Калина» — заместитель командира «Азова».

Новости Днепра про Все командиры обороны

Олег Хоменко — майор Национальной гвардии Украины.

Новости Днепра про Все командиры обороны

Денис Шлега — полковник Национальной гвардии Украины.

С возвращением, Герои!

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