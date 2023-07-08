В Днепре ночью возле Славянского рынка горело авто (ФОТО)

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 23:44.
Прибыв на место, спасатели установили, что огонь охватил легковой автомобиль Fiat – горели моторный отсек и салон транспортного средства.
Пожар локализовали в 23:56 и ликвидировали в 00:05.
Огонь полностью уничтожил легковой автомобиль Fiat.
К счастью, никто не пострадал.
К тушению пожара привлекли 6 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Набережной Победы на ходу загорелся электромобиль.
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