В Днепре ночью возле Славянского рынка горело авто (ФОТО)

Ночью в Днепре на улице Курчатова возле Славянского рынка горел автомобиль.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 23:44.

Прибыв на место, спасатели установили, что огонь охватил легковой автомобиль Fiat – горели моторный отсек и салон транспортного средства.

Пожар локализовали в 23:56 и ликвидировали в 00:05.

Огонь полностью уничтожил легковой автомобиль Fiat.

К счастью, никто не пострадал.

К тушению пожара привлекли 6 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Набережной Победы на ходу загорелся электромобиль.

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