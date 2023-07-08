Усі командири оборони “Азовсталі” повертаються з Туреччини в Україну

Сьогодні, 8 липня, стало відомо, що командири оборони "Азовсталі" повертаються в Україну з Туреччини, де вони перебували після звільнення з російського полону.

Українські воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега нарешті будуть із рідними.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Повертаємося додому з Туреччини й повертаємо додому наших героїв. Українські воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега нарешті будуть із рідними. Слава Україні! – написав він.

Нагадаємо, у вересні 2022 року стало відомо, що Україна повернула з російського полону 215 військових, з яких 108 – бійці “Азову”. Також в рамках домовленостей з Туреччиною з полону були звільнені Прокопенко, Волинський, Паламар, Хоменко та Шлега. Але угода передбачала, що українські командири будуть перебувати під захистом Туреччини до кінця війни, щоб уникнути їх повернення в зону бойових дій.

Денис Прокопенко “Редіс” – командир “Азову”.

Сергій Волинський “Волина” – в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти.

Святослав Паламар “Калина” – заступник командира “Азову”.

Олег Хоменко – майор Національної гвардії України.

Денис Шлега – полковник Національної гвардії України.

Вітаємо вдома, Герої!

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