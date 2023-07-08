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  • Усі командири оборони “Азовсталі” повертаються з Туреччини в Україну

Усі командири оборони “Азовсталі” повертаються з Туреччини в Україну

Вчора 16:44
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Сьогодні, 8 липня, стало відомо, що командири оборони "Азовсталі" повертаються в Україну з Туреччини, де вони перебували після звільнення з російського полону.

Новости Днепра про Усі командири оборони

Українські воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега нарешті будуть із рідними.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Повертаємося додому з Туреччини й повертаємо додому наших героїв. Українські воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега нарешті будуть із рідними. Слава Україні! – написав він.

Нагадаємо, у вересні 2022 року стало відомо, що Україна повернула з російського полону 215 військових, з яких 108 – бійці “Азову”. Також в рамках домовленостей з Туреччиною з полону були звільнені Прокопенко, Волинський, Паламар, Хоменко та Шлега. Але угода передбачала, що українські командири будуть перебувати під захистом Туреччини до кінця війни, щоб уникнути їх повернення в зону бойових дій. 

Новости Днепра про Усі командири оборони

Денис Прокопенко “Редіс” – командир “Азову”.

Новости Днепра про Усі командири оборони

Сергій Волинський “Волина” – в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти.

Новости Днепра про Усі командири оборони

Святослав Паламар “Калина” – заступник командира “Азову”.

Новости Днепра про Усі командири оборони

Олег Хоменко – майор Національної гвардії України.

Новости Днепра про Усі командири оборони

Денис Шлега – полковник Національної гвардії України.

Вітаємо вдома, Герої! 

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