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Все еще теплая осень: в субботу днепрян ждет хорошая погода

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня не понадобится!

Новости Днепра про Все еще теплая осень: в субботу днепрян ждет хорошая погода

Согласно прогнозам синптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Без осадков! Утром температура воздуха +4°. До обеда столбики термометра будут показываться до +10°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 12 ноября:

  • Гром гремит — зима будет бесснежной.
  • Восточный ветер — к холодной зиме.
  • Бледная и мутноватая луна — перед дождем.
  • Соль в солонке отсыревает — к дождю.
  • Деревья в инее — к солнечному дню.

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Новости Днепра про Все еще теплая осень: в субботу днепрян ждет хорошая погодаУкраїнська Новости Днепра про Все еще теплая осень: в субботу днепрян ждет хорошая погодаРусский

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