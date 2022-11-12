Все еще теплая осень: в субботу днепрян ждет хорошая погода

Согласно прогнозам синптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Без осадков! Утром температура воздуха +4°. До обеда столбики термометра будут показываться до +10°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Зонт сегодня не понадобится!

В ночь на 12 ноября Днепр снова затянет туманом. Такая…

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