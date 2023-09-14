Все еще теплая осень: 14 сентября днепрян ждет хорошая погода

Днепр меняется каждый день. Но часто увидеть эти изменения и эволюцию улиц города можно только сравнив старые и новые фото одних и тех же мест. За последние несколько лет в Днепре различные улицы и зеленые зоны пережили реконструкцию и теперь…

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