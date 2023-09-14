Все еще теплая осень: 14 сентября днепрян ждет хорошая погода

Согласно прогнозам синоптиков, утром небо в Днепре будет ясным, а днем покроется облаками, которые не исчезнут до конца дня. Без осадков! Утром температура воздуха +13°. До обеда столбики термометра будут показывать до +24°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
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