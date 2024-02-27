Враг направил на Днепропетровщину 2 крылатые ракеты и беспилотник: работала ПВО

В Новомосковском районе наши защитники уничтожили вражеский БПЛА, а в Криворожском районе — ракеты.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Кроме того, с позднего вечера и до самого утра враг несколько раз обстреливал Никопольщину. Из тяжелой артиллерии бил по районному центру, Мировской и Червоногригорьевской громадам. Всего направил туда 25 снарядов.
Люди не пострадали. Поврежден один из лицеев. Там выбиты окна. Повреждены грузовик и экскаватор.
Пожалуйста, не игнорируйте воздушные тревоги!
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