Враг направил на Днепропетровщину 2 крылатые ракеты и беспилотник: работала ПВО

Вчера поздно вечером россияне снова направили на Днепропетровщину 2 крылатые ракеты и беспилотник.

В Новомосковском районе наши защитники уничтожили вражеский БПЛА, а в Криворожском районе — ракеты.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Кроме того, с позднего вечера и до самого утра враг несколько раз обстреливал Никопольщину. Из тяжелой артиллерии бил по районному центру, Мировской и Червоногригорьевской громадам. Всего направил туда 25 снарядов.

Люди не пострадали. Поврежден один из лицеев. Там выбиты окна. Повреждены грузовик и экскаватор.

Пожалуйста, не игнорируйте воздушные тревоги!

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