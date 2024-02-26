Житель Днепра хранил у себя на складе 127 тысяч пачек нелегальных сигарет

В Днепре мужчина хранил более 120 тысяч пачек нелегальных сигарет для продажи, сообщили в Бюро экономической безопасности.
Сигаретного «барона» разоблачили в конце прошлого года.
В октябре 2023 года днепрянин приобрел незаконно изготовленные сигареты для дальнейшего сбыта. Товар продавал с наценкой в розницу на центральном рынке.
Во время обысков у мужчины изъяли 127 тысяч пачек без марок акцизного налога. Примерная стоимость товара 5 млн грн. На имущество был наложен арест детективы.
Жителю Днепра грозит наказание в виде штрафа от пяти до десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов граждан с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров.
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