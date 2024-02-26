Мешканець Дніпра зберігав у себе на складі 127 тисяч пачок нелегальних цигарок

Судитимуть дніпрянина, який зберігав понад 120 тисяч контрафактних сигарет.

У Дніпрі чоловік зберігав понад 120 тисяч пачок нелегальних сигарет для подальшого продажу, повідомили в Бюро економічної безпеки.

Цигаркового “барона” викрили наприкінці минулого року.

У жовтні 2023 року дніпрянин придбав незаконно виготовлені сигарети для їх подальшого збуту. Товар продавав з націнкою у роздріб на центральному ринку.

Під час обшуків у чоловіка вилучили 127 тисяч пачок без марок акцизного податку. Орієнтовна вартість товару 5 млн грн. На майно наклали арешт детективи.

Жителю Дніпра загрожує покарання у вигляді штрафу від п’яти до десяти тисяч неоподаткованих мінімумів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: