Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Мешканець Дніпра зберігав у себе на складі 127 тисяч пачок нелегальних цигарок

Мешканець Дніпра зберігав у себе на складі 127 тисяч пачок нелегальних цигарок

Сьогодні 20:11
просмотров

Судитимуть дніпрянина, який зберігав понад 120 тисяч контрафактних сигарет.

Новости Днепра про Мешканець Дніпра зберігав у себе на складі 127 тисяч пачок нелегальних цигарок

У Дніпрі чоловік зберігав понад 120 тисяч пачок нелегальних сигарет для подальшого продажу, повідомили в Бюро економічної безпеки.

Цигаркового “барона” викрили наприкінці минулого року.

У жовтні 2023 року дніпрянин придбав незаконно виготовлені сигарети для їх подальшого збуту. Товар продавав з націнкою у роздріб на центральному ринку.

Під час обшуків у чоловіка вилучили 127 тисяч пачок без марок акцизного податку. Орієнтовна вартість товару 5 млн грн. На майно наклали арешт детективи.

Жителю Дніпра загрожує покарання у вигляді штрафу від п’яти до десяти тисяч неоподаткованих мінімумів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Читайте також:

Новости Днепра про Мешканець Дніпра зберігав у себе на складі 127 тисяч пачок нелегальних цигарокУкраїнська Новости Днепра про Мешканець Дніпра зберігав у себе на складі 127 тисяч пачок нелегальних цигарокРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі 27 лютого обмежать постачання електрики в двох районах
Новини Дніпра
Сьогодні 20:52
У Дніпрі 27 лютого обмежать постачання електрики в двох районах

У Дніпрі 27 лютого обмежать електропостачання для мешканців двох районів.

Обікрав перехожого, якому стало зле: у Дніпрі затримали цинічного злодія
Новини Дніпра
Сьогодні 19:25
Обікрав перехожого, якому стало зле: у Дніпрі затримали цинічного злодія

У Дніпрі 24-річний чоловік вкрав телефон у перехожого, якому стало…

У Дніпрі на Зимових Походів автівка на швидкості влетіла в маршрутку з пасажирами: є постраждалі
Новини Дніпра
Сьогодні 17:51
У Дніпрі на Зимових Походів автівка на швидкості влетіла в маршрутку з пасажирами: є постраждалі

Оновлено!

ТОП-8 арт-об’єктів у Дніпрі, які допоможуть виконати бажання: собака, крісло, вузол та серце
Новини Дніпра
Сьогодні 17:48
ТОП-8 арт-об’єктів у Дніпрі, які допоможуть виконати бажання: собака, крісло, вузол та серце

Кожне місто має арт-об'єкти, які, за місцевими повір'ями, допомагають виконати…

Наверх