Лютий у Дніпрі був на 7 градусів тепліше норми

Такі підсумки зими підвели у Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології.
Цього лютого середня температура була на 7 градусів вище норми.
Друга декада лютого на Дніпропетровщині відзначилась аномально теплою, з частими невеликими опадами та туманами погодою. Середня декадна температура повітря виявилась на 5-7° вища за багаторічну і визначилась по області 2-4° тепла, – йдеться у повідомленні метеорологів.
Сніговий покрив на кінець місяця відсутні, а опади були лише у вигляді дощу або мокрого снігу. Їхня кількість склала 1-9 мм. Промерзання ґрунту дорівнювало 1-4 см.
Внаслідок аномально теплої погоди на початку декади на сході області озимі культури тимчасово відновлювали вегетацію, на решті території озимі культури перебували у стані зимового спокою. Мінімальна температура ґрунту на глибині залягання вузла кущіння (3 см) під час найбільшого похолодання не знижувалась нижче 1° морозу, – зауважили метеорологи.
До кінця календарної зими ще три дні, але кардинальних погодних змін метеорологи не передбачають.
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