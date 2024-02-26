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Лютий у Дніпрі був на 7 градусів тепліше норми

Сьогодні 15:50
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Лютий виявився аномально теплим.

Новости Днепра про Лютий у Дніпрі був на 7 градусів тепліше норми

Такі підсумки зими підвели у Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології.

Цього лютого середня температура була на 7 градусів вище норми. 

Друга декада лютого на Дніпропетровщині відзначилась аномально теплою, з частими невеликими опадами та туманами погодою. Середня декадна температура повітря виявилась на 5-7° вища за багаторічну і визначилась по області 2-4° тепла, – йдеться у повідомленні метеорологів.

Сніговий покрив на кінець місяця відсутні, а опади були лише у вигляді дощу або мокрого снігу. Їхня кількість склала 1-9 мм. Промерзання ґрунту дорівнювало 1-4 см.

Внаслідок аномально теплої погоди на початку декади на сході області озимі культури тимчасово відновлювали вегетацію, на решті території озимі культури перебували у стані зимового спокою. Мінімальна температура ґрунту на глибині залягання вузла кущіння (3 см) під час найбільшого похолодання не знижувалась нижче 1° морозу, – зауважили метеорологи.

До кінця календарної зими ще три дні, але кардинальних погодних змін метеорологи не передбачають. 

Прогноз погоди по Дніпропетровській області на 27 лютого

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 0-5° морозу, вдень 4-9° тепла, по місту вночі 2-4° морозу, вдень 6-8° тепла.

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Новости Днепра про Лютий у Дніпрі був на 7 градусів тепліше нормиУкраїнська

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