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  • Как в Новомосковске отреагировали на решение Рады утвердить новое название, которое не выбирали жители

Как в Новомосковске отреагировали на решение Рады утвердить новое название, которое не выбирали жители

Сегодня 21:57
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Перипетии вокруг переименования Новомосковска продолжаются.

Новости Днепра про Как в Новомосковске отреагировали на решение Рады утвердить новое название, которое не выбирали жители

После длительных консультаций и опросов депутаты Новомосковского горсовета выбрали название для города — Новая Самарь. Однако 21 февраля комитет Парламента принял решение переименовать город в Самар. За этот вариант во время голосования не выступали ни чиновники, ни община.

Как отметил мэр Новомосковска Сергей Резник, он не понимает это решение. Чиновник выразил сдержанное недовольство действиями нардепов, ведь зачем тогда в городе проводили несколько этапов опросов и голосований, если мнение людей не учли.

“К сожалению, принятый наспех закон о декоммунизации, не обязывает высшие инстанции учитывать мнение низших, а главное – мнение населения. По большому счету, я не вижу проблем с каким-либо вариантом названия для города. Ибо каждый из нас любит его точно не за название. Главное в любом городе – это люди, его жители. Поэтому считаю, что Верховной Раде нужно прислушаться и учесть мнение жителей и предложение депутатского корпуса города. Они решили по-другому. Тогда зачем такие сложные процедуры проводились. Взяли бы и сразу сказали, что мнения жителей не интересуют и приняли бы свое решение”, — говорит Резник.

Поэтому, скорее всего, Верховная Рада утвердит Самар, как новое название Новомосковская, а не Новую Самарь — которую избрали для города депутаты горсовета.

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