В Днепре 27 февраля ограничат поставки электричества в двух районах

27 февраля ДТЭК продолжит обновлять оборудование для более надежного электроснабжения в АНД районе Днепра.
Чтобы энергетики имели возможность безопасно работать, в этот день с 10:00 до 15:00 ограничат поставки света в районе. Специалисты будут монтировать новое мощное энергооборудование, чтобы обеспечить стабильную работу электросетей для более чем 13 тысяч семей в АНД районе.
Точные адреса не называют, поэтому всем жителям АНД района нужно подготовиться.
В «ЦЭК» также сообщили о плановых ремонтных работах на 27 февраля в Шевченковском районе Днепра.
С 09:00 до 17:00 света не будет по адресу:
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