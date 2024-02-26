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В Днепре 27 февраля ограничат поставки электричества в двух районах

Сегодня 20:52
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В Днепре 27 февраля ограничат электроснабжение жителей двух районов.

Новости Днепра про В Днепре 27 февраля ограничат поставки электричества в двух районах

27 февраля ДТЭК продолжит обновлять оборудование для более надежного электроснабжения в АНД районе Днепра.

Чтобы энергетики имели возможность безопасно работать, в этот день с 10:00 до 15:00 ограничат поставки света в районе. Специалисты будут монтировать новое мощное энергооборудование, чтобы обеспечить стабильную работу электросетей для более чем 13 тысяч семей в АНД районе.

Точные адреса не называют, поэтому всем жителям АНД района нужно подготовиться.

В «ЦЭК» также сообщили о плановых ремонтных работах на 27 февраля в Шевченковском районе Днепра.

С 09:00 до 17:00 света не будет по адресу:

  • ул. Василия Слипака: 26, 28, 30, 32, 34;
  • ул. Матросская: 20-26 (парные);
  • ул. Молодежная: 3, 5-8, 10;
  • ул. Василия Слипака: 32, 34;
  • ул. Ивана Франко: 22, 24, 33, 37, 39;
  • ул. Победы: 212, 214, 216;
  • ул. Оздоровительная: 8.

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