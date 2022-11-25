Впервые за время блекаута: на набережной в Днепре появилось уличное освещение

В Днепре на набережной включили уличное освещение. Его здесь не было со среды, после того, как начался блекаут. Свет вернули почти во все дома, теперь он появился и на улице.
Несколько десятков фонарей включили возле дороги на Набережной Победы. Работают также все светофоры. Временно нельзя воспользоваться уличными туалетами – пока что на Победе нет воды.
Напомним, ранее в Днепре остановился весь общественный транспорт из-за обесточивания подстанций.
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Яна Юхименко
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