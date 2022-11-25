У Дніпрі зупиниться весь електротранспорт

У Дніпрі через знеструмлення зупиниться весь електротранспорт.

Як повідомили в департаменті транспорт Дніпровської міськради, 25 листопада зупиниться весь електротранспорт. Приблизно з 15:00 припинять свій рух всі тролейбуси та трамваї. Попередньо, вони не будуть курсувати до кінця доби і вийдуть на маршрути лише завтра. Пов’язано це з плановим відключенням підстанцій електротранспорту від електрики.

Автобусні маршрути по напрямках роботи електротранспорту будуть додатково посилені.

Про будь-які зміни обіцяють повідомити додатково.

Зупинить свою роботу і електротранспорт Кривого Рогу.

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