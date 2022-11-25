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На Дніпропетровщині вибухнув твердопаливний котел: загинув чоловік

Сьогодні 08:00
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Котел вибухнув через вимкнення електрики.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині вибухнув твердопаливний котел: загинув чоловік

На території Новопавлівської громади Синельниківського району Дніпропетровщини вибухнув твердопаливний котел. Загинув чоловік.

Котел використовували для опалення дому, та стояв в окремій будівлі. Чоловік зайшов до неї саме тоді, коли той вибухнув. На жаль, від отриманих травм містянин помер на місці. Йому було 32 роки.

Попередньою версією вибуху є вимкнення електрики, через що ї вийшов з ладу котел.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині вибухнув твердопаливний котел: загинув чоловікУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині вибухнув твердопаливний котел: загинув чоловікРусский

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